Këshilltari i Trumpit: Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas do të takohen në Arabinë Saudite javën e ardhshme

Një delegacion amerikan do të shkojë në Arabinë Saudite javën e ardhshme për të takuar zyrtarët ukrainas për të diskutuar një marrëveshje të mundshme paqeje, tha sot Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Mike Waltz, raporton Anadolu.

“Sekretari (i Shtetit Marco) Rubio, unë dhe delegacioni ukrainas do të takohemi në Arabinë Saudite javën e ardhshme për t’i rikthyer këto bisedime në rrugën e duhur, për të vendosur armëpushimin dhe për të çuar paqen në shtëpi”, u tha Waltz gazetarëve në Zyrën Ovale, së bashku me presidentin Donald Trump.

Waltz tha se Trump ka qenë tejet i qartë për të gjitha palët se luftimet duhet të ndalen.

“Ne do të angazhohemi në diplomacinë e ndërmjetësimit dhe do të vazhdojmë të përdorim udhëheqjen e tij dhe çfarë levash kemi për t’i pasur të dyja palët në tryezën e paqes. Nuk do të jetë e lehtë”, shtoi ai.

Waltz njoftoi gjithashtu se Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte do të vijë në SHBA javën e ardhshme.

Muajin e kaluar, zyrtarët rusë dhe amerikanë u takuan në Riad, bisedimet e tyre të para të nivelit të lartë që nga lufta në Ukrainë në 2022, për të hedhur themelet për bisedimet e paqes dhe për të përmirësuar marrëdhëniet dypalëshe.