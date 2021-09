Kështu do jetë jeta jonë tani, me valë! Doktori kryesor izraelit njofton për dozë të 4-rt vaksine

Doktori kryesor në Izrael ka bërë thirrje që vendi të fillojë të përgatitet për dozën e katërt të vaksinës anti-Covid.

Salman Zarka ka deklaruar se COVID-19 do të jetë mes nesh në qarkullim dhe se vaksina e katërt përforcuese do të shërbejë për të përballuar variantet e reja të virusit: Kjo do jetë jeta jonë tani e tutje, me valë…, ka thënë ai.

Deklaratën e tij e bëri të shtunën ku njoftoi se autoritetet shëndetësore duhet të fillojnë përgatitjet për të administruar përfundimisht dozat e katërta të vaksinës anti-koronavirusit.

“Duke pasur parasysh që virusi është këtu dhe do të vazhdojë të jetë këtu, ne gjithashtu duhet të përgatitemi për një injeksion të katërt”.

Megjithatë, The Times of Israel shkruan se virologu nuk specifikoi se kur konkretisht do të nisë vaksinimi në dozën 4, ndërkohë që vende të tjera ende nuk kanë marrë vendim për dozë të tretë.

EMA deklaroi se nuk shihet emergjencë për të miratuar dozë të tretë vaksine, ndërsa kryevirologu kryesor amerikan Anthony Fauci kundërshtoi EMA-n duke thënë se vaksina me dozë të tretë mbron ndaj infeksionit dhe sëmundjes në shkallë më të rëndë. /tiranapost