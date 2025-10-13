Këta janë fituesit e zgjedhjeve pa balotazh: Kandidatët për kryetarë që siguruan fitoren në raundin e parë

Rezultatet e deritanishme preliminare nga zgjedhjet lokale tregojnë se disa kandidatë tashmë kanë siguruar fitore të qarta për kryetarë komunash.
Nga komunat me shumicë shqiptare: Sami Lushtaku (PDK) prin në Skenderaj me 83,45% të votave, Ilir Ferati (LDK) udhëheq në Istog me 58,78%.
Agim Aliu (PDK) e ka siguruar edhe një mandat me të parën në Ferizaj me 56,47% të votave.
Shpejtim Bulliqi (LVV) udhëheq në Podujevë me 53,42%.
Imri Ahmeti (LDK) prin në Lipjan me 51,15%.
Bashkim Ramosaj (AAK) ka fitore të sigurt në Deçan me 51,57%.
Ramiz Lladrovci, ka dalë fitues në Drenas në garën për të parin e kësaj komune, pas numërimit të të gjitha vendvotimeve atje. Lladrovci ka arritur të marrë 52,31%, ose 13,140 Vota.
Ekrem Kastrati (Nisma) udhëheq në Malishevë me mbi 53,50%.
Edhe Mehmet Ballazhi i PDK-së e ka fituar edhe një mandat pa balotazh. Ai ka marrë 56,47%.
Kadri Rahimaj (LVV) në Kamenicë me 50,56%.
Qemajl Aliu (LVV) në Shtime me 50,52%.
Abdulhadi Krasniç (KDTP) në Mamushë me 50,52%.
Nga komunat me shumicë serbe, rezultatet preliminare tregojnë epërsi të qartë për Listën Serbe: Zoran Todiq në Leposaviq – 70,35%; Sasha Millosheviq në Novobërdë – 61,31%; Ivica Tanasijeviq në Shtërpcë – 66,41%; Millosh Peroviq në Zubin Potok – 79,67%; Dragisha Milloviq në Zveçan – 86,66%; Novak Zhiviq në Graçanicë – 61,88%; Tanja Antiq në Ranillug – 72,06%’;Dragan Petkoviq në Partesh – 89,88%; Millan Radojeviq në Mitrovicën e Veriut – 59,67%