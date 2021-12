Këtë mund t’a bëjë vetëm Toyota: Prezantoi 15 vetura elektrike njëherësh

Asnjëherë nuk është regjistruar më parë që një prodhues të prezantojë 15 risi njëherësh.

Toyota e bëri këtë me ndihmën e Lexus dhe njoftoi se po hynte në betejën për lider në elektromobilitet.

Dhe më e mira nga të gjitha, nga 15 konceptet, vetëm një pjesë e vogël bazohet në modelet ekzistuese, ndërsa shumica janë modele krejtësisht të reja në platformën e-TNGA.

Akio Toyoda vuri në dukje se Toyota po shkon në dy drejtime, ku i pari është në drejtim të automjeteve me emetim të reduktuar të gazeve serrë si hibridet, dhe i dyti ekskluzivisht automjeteve me emetim zero.