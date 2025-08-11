Këto 4 ushqime janë vdekjeprurëse, shumica prej nesh i kemi në kuzhinat tona

Ka disa ushqime që janë toksike dhe të rrezikshme. Ne do t’ju prezantojmë më poshtë një listë të ushqimeve që duhen shmangur.
Më poshtë kemi gjetur 4 ushqimet që të gjithë i blejmë nga supermarketi , të cilat na “shkatërrojnë” shëndetin. Prandaj do të ishte mirë t’i hidhni nga dollapët.
Lexoni listën në detaje
Arra e myshkut
Në fakt, arra e myshkut është një halucinogjen dhe një konsum prej 5.5 gramësh mund të jetë shkaku i ngërçeve, ndërsa 8 gram mund të shkaktojnë krizë. Ngrënia e një arra e myshkut mund të çojë edhe në psikozë.
Sa herë keni blerë patate me lëkurë të gjelbër? Glikoalkaloidet, të cilat ato përmbajnë, mund të jenë shkaku i diarresë apo edhe komës dhe vdekjes. Ato gjenden në filizat e patates dhe në lëkurën e gjelbër të patates.
Bajame
Ka dy lloje bajamesh, të hidhura dhe të ëmbla. Ato me shije të hidhur kanë sasi më të larta të cianid hidrogjenit. Ngrënia e 7 deri në 10 nga këto bajame mund të jetë shkak për probleme serioze tek të rriturit dhe në fakt, mund të jetë fatale për fëmijët.
Peshk ton
Tuni është i rrezikshëm sepse nuk ka aftësinë të thithë merkurin në mishin e tij dhe kur merkuri konsumohet përmes ushqimit, ose do të largohet nga veshkat tona, ose do të shkojë në trurin tonë, ku mund të shkaktojë dëme serioze.