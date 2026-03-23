Këto gjëra që i bëjmë në fundjavë mund të ndikojnë negativisht në kolesterol

Për shumë njerëz, fundjavat janë një kohë për relaksim dhe pushim, që shpesh do të thotë një largim nga zakonet e shëndetshme që ndjekim gjatë javës. Ndërsa kënaqësia e rastit është në rregull, teprica mund të ketë një ndikim negativ në nivelet e kolesterolit.
“Edhe nëse ushqeheni shëndetshëm dhe ushtroheni rregullisht gjatë javës, teprica në fundjavë mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në kolesterolin tuaj me kalimin e kohës, duke shkatërruar potencialisht të gjithë punën tuaj të vështirë”, shpjegon dietologia e regjistruar Michelle Routhenstein për EatingËell. Ajo thekson disa zakone të zakonshme të fundjavës që mund të kenë efekte afatgjata në kolesterolin dhe shëndetin tuaj.
Shumë ushqim i skuqur ose i shpejtë
Vaktet e fundjavës shpesh përfshijnë ushqim të skuqur ose të shpejtë, të cilat janë të pasura me yndyrna të ngopura dhe trans dhe të ulëta në fibra. Këto lloje vaktesh mund të rrisin LDL, ose kolesterolin “e keq”, dhe të ulin HDL, ose kolesterolin “e mirë”.
Yndyrnat e ngopura gjenden në mishrat e yndyrshëm, produktet e qumështit me yndyrë të plotë dhe ushqimet e bëra me vaj kokosi dhe palme. Routhenstein paralajmëron se duhet të përpiqemi t’i kufizojmë këto ushqime sepse efektet janë kumulative me kalimin e kohës.
Mosaktiviteti fizik
Mosaktiviteti i plotë në fundjavë mund të ketë një efekt negativ, edhe nëse jemi aktivë gjatë javës. “Periudhat e gjata të të qëndruarit ulur ose shtrirë zvogëlojnë aktivitetin e enzimave që normalisht pastrojnë yndyrën nga gjaku, duke çuar në nivele më të larta të triglicerideve dhe HDL më të ulët,” shpjegon Routhenstein.
Ekspertët rekomandojnë aktivitet të rregullt të shpërndarë gjatë gjithë javës, jo vetëm gjatë ditëve të javës. Dr. Monica Aggarwal shton, “Vallëzimi dhe të luajturit me fëmijët gjithashtu llogariten.”