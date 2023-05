Këto janë 3 ushqimet që nuk do t’ju ngopin, mes tyre edhe buka

Duke u kthyer nga puna të lodhur dhe absolutisht të uritur, një skenar i mundshëm është të përfundojmë me… zgjidhje të shpejta, të cilat jo vetëm që nuk do të na ngopin, por do ta ngarkojnë trupin me yndyrna dhe sheqerna shtesë.

Të dyshuar të shpeshtë, të cilët do të luajnë rolin e kësaj zgjidhjeje të lehtë, janë tre ushqimet e mëposhtme, të cilat jo vetëm që nuk do të na ngopin, por do të na mbushin me përbërës të panevojshëm pa asnjë përfitim për trupin tonë.

Buka e bardhë

Edhe nëse do të prisnim që buka e bardhë është mjaft e ngopshme, ndoshta e kundërta është e vërtetë.

Kjo është për shkak të përmbajtjes së ulët të fibrave, pasi këto konsiderohen çelësi për arritjen e ngopjes. Për të njëjtën arsye, buka e bardhë ka një indeks të lartë glicemik, duke shkaktuar një rritje të mprehtë të sheqerit në gjak, duke na bërë të kemi më shpejt uri.

Për vakte më të kënaqshme, mund të zgjidhni bukë integrale ose me shumë kokrra ose brumë kosi, të cilat përmbajnë dy deri në tre herë më shumë fibra.

Patate të skuqura

Nëse po pyesni se si patatja – e cila është perime – nuk na ngop, përgjigja qëndron tek mënyra se si përgatitet. Ekspertët theksojnë se një porcion me patate të skuqura nuk do të na ngopë sa duhet. Por përkundrazi, nëse e konsumojmë të zier ose të pjekur në furrë, nivelet e urisë do të ulen.

Ndaj sigurohuni që ta konsumoni me moderim në formën e saj të skuqur, pasi nëse i kushtojmë vëmendje përbërësve me të cilët do ta gatuajmë apo e shoqërojmë, patatja jo vetëm që nuk të shëndosh, por mund të ofrojë përfitime të mëdha për shëndetin tonë.

Ëmbëlsirat me kos

Reklamohen si një zgjedhje e mirë për ata që duan të hanë një dietë të ekuilibruar – veçanërisht nëse është një ëmbëlsirë me pak yndyrë dhe pa sheqer, por edhe ëmbëlsuesit, të cilët zëvendësojnë sheqerin, nuk do të ndihmojnë në humbjen e peshës dhe nuk do t’ju ngopin.

Përveç kësaj, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), në një njoftim shumë të fundit, zbuloi rreziqet e ëmbëlsuesve të ndryshëm duke rekomanduar shmangien e përdorimit të tyre për kontrollin e peshës ose për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve jo të transmetueshme.

Në mënyrë që një ëmbëlsirë me kos t’ju mbushë në mënyrë efektive, do të ishte mirë të preferoni një kos pa përbërës shtesë, në mënyrë që të shtoni ushqime që nxisin ngopjen, si arrat ose frutat.