Këto janë problemet psikologjike me të cilat duhet të përballeni para se të bëheni me fëmijë

Ja pse është e rëndësishme t’i trajtojmë të gjitha këto çështje para se të kemi fëmijë.

Tashmë keni fëmijë, por doni më shumë

Ndonjëherë, arsyeja pse dëshiron të kesh shumë fëmijë vjen nga dëshira për të mbushur një boshllëk të brendshëm ose nga humbja e një fëmijërie të palumtur. Kjo do të thotë se dëshira për të pasur më shumë fëmijë nuk është gjithmonë pozitive dhe mund të ketë një çështje për të cilën duhet të flasësh me një specialist.

Ju prisni që foshnja juaj të shpëtojë marrëdhënien

Deri në 67% e çifteve thonë se kënaqësia në marrëdhënie zvogëlohet pas lindjes së fëmijës së parë. Zakonisht ndodh rreth muajit të gjashtë te gratë dhe muaji i nëntë te burrat pas lindjes së foshnjës. Nëse do ta shpëtosh martesën në këtë mënyrë, nuk është ide e mirë.

Karriera juaj është prioriteti juaj kryesor

Puna e prindërve ndikon për keq jo vetëm te prindërit, por edhe te fëmijët e tyre. Ata zakonisht janë të lënë pas dore emocionalisht dhe ndihen të padukshëm. Si rezultat, fëmijët mund të fillojnë të ndihen fajtorë dhe të kenë vetëvlerësim të ulët.

Nuk je i kënaqur me jetën tënde

Sipas Universitetit Shtetëror të Miçiganit, fëmijët mësojnë duke kopjuar sjelljen e prindërve të tyre. Kjo do të thotë se fëmija juaj do të jetë si ju, prandaj është e rëndësishme të shfaqeni para tij si një person me vetëbesim me qëllimet dhe dëshirat e veta. Përndryshe, fëmijët mund të imitojnë pasigurinë tuaj në jetë, gjë që mund t’i pengojë ata të arrijnë qëllimet e tyre në të ardhmen.

Ju ende ndjeheni si një fëmijë

Psikologët madje kanë një term të veçantë “infantilizëm”, i cili përshkruan një person që sillet kryesisht si një fëmijë dhe është një i rritur. Këta njerëz nxiten nga emocionet, jo nga arsyeja e tyre. Të jesh prind kërkon këmbëngulje dhe vetëkontroll, dhe fëmijët kopjojnë sjelljen e njerëzve përreth tyre, kështu që ata kanë nevojë për një shembull të një personi emocionalisht të qëndrueshëm.

Lufto stresin dhe ankthin

Hulumtimet tregojnë se emocionet negative të prindërve mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin e fëmijëve të tyre. Ekspertët besojnë se një ndikim veçanërisht i fortë ndodh në vitin e parë të jetës së fëmijës. Si rezultat, fëmijët mund të fitojnë sjellje negative dhe humor negativ nga prindërit e tyre. Rregulli është i thjeshtë: lumturia juaj do ta bëjë fëmijën tuaj të lumtur.

Ju prisni përsosmëri në çdo aspekt të jetës

Perfeksionizmi shpesh shkaktohet nga frika e dështimit, ndjenja e pavlefshmërisë, vetëvlerësimi i ulët dhe përvojat e këqija të fëmijërisë. Prindërit duhet ta marrin vetë nën kontroll këtë problem psikologjik, sepse ndonjëherë fëmijët e tyre nuk do të jenë të bindur dhe nuk do të duan të bëjnë detyrat e shtëpisë. Jini të përgatitur që ndonjëherë do t’ju duhet të përsërisni diçka disa herë.