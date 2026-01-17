Këto janë ushqimet më të mira dhe më të këqija nëse vuan nga migrena

Migrena është një nga ato shqetësime që të kap papritur dhe ta prish gjithë ditën. Është shumë e përhapur dhe, për disa njerëz, jashtëzakonisht e dhimbshme. Shkaktarët janë të shumtë: hormonet, stresi, mungesa e gjumit, por edhe ushqyerja luan një rol më të madh sesa mendojmë.
Shkaku i saktë i migrenës ende nuk dihet. Disa ekspertë e lidhin me ndryshimet hormonale, veçanërisht me rënien e estrogjenit gjatë ciklit menstrual. Megjithatë, dy faktorë që njihen gjerësisht si nxitës të migrenës janë stresi dhe një dietë e pabalancuar. Edhe pse disa shkaktarë janë individualë, ekzistojnë ushqime që përgjithësisht konsiderohen të sigurta për personat që vuajnë nga migrena, si edhe ushqime që shpesh rezultojnë problematike.
Nëse nuk je i/e sigurt çfarë të konsumosh dhe çfarë të shmangësh kur dhimbja e kokës bëhet e padurueshme, kjo guidë mund të të ndihmojë.
Çfarë të konsumosh kur ke migrenë
Nuk ka ushqime që e parandalojnë plotësisht migrenën, por disa prej tyre mbështesin shëndetin e përgjithshëm dhe nuk e nxisin atë.
Perimet
Perimet shumëngjyrëshe janë një zgjedhje e sigurt dhe e dobishme. Ato përmbajnë vitamina, minerale dhe antioksidantë që ndihmojnë funksionimin e përgjithshëm të trupit dhe ruajnë nivelet e energjisë. Për më tepër, shumë perime kanë përmbajtje të lartë uji, si specat, kastravecat, zarzavatet jeshile, karotat dhe patatet e ëmbla, duke ndihmuar në parandalimin e dehidratimit, i cili është një nga shkaktarët e zakonshëm të dhimbjeve të kokës.
Uji
Dehidratimi është i lidhur drejtpërdrejt me migrenën dhe rreth një e treta e personave që vuajnë nga kjo gjendje raportojnë se mungesa e lëngjeve është një shkak i mundshëm. Pirja e mjaftueshme e ujit gjatë ditës ndihmon në parandalimin e dhimbjeve të kokës. Për ata që nuk e preferojnë ujin e thjeshtë, mund të shtohen feta limoni, kastraveci ose barishte të freskëta.
Drithërat integrale
Drithërat integrale si orizi kaf, makaronat integrale, quinoa dhe elbi janë burime të mira fibrash dhe kontribuojnë në shëndetin e tretjes dhe të zemrës. Ato nuk përmbajnë përbërës të njohur për nxitjen e migrenës dhe për këtë arsye janë një zgjedhje e sigurt për personat që vuajnë nga dhimbjet e shpeshta të kokës.
Frutat
Frutat sigurojnë vitamina, minerale, antioksidantë dhe fibra, ndërsa përmbajtja e tyre e lartë e ujit ndihmon në hidratim. Fiqtë dhe bananet janë veçanërisht të dobishme për shkak të përmbajtjes së lartë të kaliumit, i cili ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve në trup dhe ul lodhjen muskulore. Në rastin e frutave të thata, rekomandohet të shmangen ato që përmbajnë sulfite, pasi mund të shkaktojnë migrenë.
Peshku dhe frutat e detit
Konsumimi i rregullt i peshkut dhe frutave të detit siguron yndyra të shëndetshme omega-3 dhe proteina cilësore. Omega-3 ndihmon në uljen e inflamacionit dhe përmirëson shëndetin e përgjithshëm, duke e bërë më të lehtë menaxhimin e migrenës në afatgjatë.
Ushqimet që mund ta përkeqësojnë migrenën
Jo të gjithë personat që vuajnë nga migrena kanë të njëjtët shkaktarë, por disa ushqime janë më shpesh të lidhura me përkeqësimin e simptomave.
Djathrat e vjetëruar
Djathrat si Cheddar, Gruyère, Parmezan, Brie dhe djathi blu përmbajnë tiraminë, një përbërës që mund të ndikojë në neurotransmetuesit e trurit dhe të nxisë migrenën, veçanërisht kur konsumohen në sasi të mëdha.
Ushqimet e fermentuara
Lakra turshi, kombucha, miso, buka e thartë dhe perimet turshi janë të pasura me tiraminë dhe, për disa persona, mund të shkaktojnë dhimbje koke. Edhe pse konsiderohen të shëndetshme, nuk janë gjithmonë zgjedhja më e mirë për ata që vuajnë nga migrena.
Mishrat e përpunuar
Mishrat e përpunuar shpesh përmbajnë nitrate dhe nitrite, të cilat zgjerojnë enët e gjakut dhe mund të shkaktojnë dhimbje koke. Për më tepër, ato përmbajnë edhe tiraminë. Zgjedhja më e mirë mbetet mishi i freskët, i përgatitur thjesht, i shoqëruar me perime të freskëta.
Pijet dietike
Aspartami, i pranishëm në pijet dietike, është lidhur me shfaqjen e dhimbjeve të kokës te disa persona. Edhe pse janë pa kalori, këto pije nuk janë zgjedhja më e shëndetshme dhe mund të zëvendësohen me ujë të gazuar ose pije natyrale pa sheqer artificial.
Çokollata
Edhe pse shumë e preferuar, çokollata përmban tiraminë dhe mund të përkeqësojë migrenën, veçanërisht gjatë periudhës menstruale, kur niveli i estrogjenit bie. Konsumimi në sasi të vogla ose zëvendësimi me fruta të freskëta mund të jetë një alternativë më e mirë.