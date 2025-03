Këto janë zhvillimet më të fundit në Palestinë këtë pasdite

Izraeli ka bombarduar Bejrutin për herë të parë që nga armëpushimi i nëntorit me Hezbollahun, duke i detyruar banorët të largohen. Deri më tani nuk ka pasur raportime për viktima.



Analistët paralajmëruan se sulmi shënoi një “fazë të re” në atë luftë, pasi Netanyahu kërcënoi se forcat izraelite do të sulmonin “kudo në Liban”.



Gratë dhe fëmijët janë mes 22 personave të vrarë në sulmet izraelite në qytetin e Gazës dhe Khan Younis, duke përfshirë fëmijë, duke e çuar numrin e palestinezëve të vrarë që nga rifillimi i luftës në më shumë se 896.



Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe ka hedhur poshtë raportet se trupat e anëtarëve të ekuipazhit të saj të zhdukur janë gjetur në Rafah. Fati i tyre mbetet i panjohur. Izraeli ka mohuar hyrjen në zonë.



OBSH ka paralajmëruar se furnizimet me gjak për trajtim janë duke u pakësuar rrezikshëm në Gaza në mes të bllokadës së Izraelit për ndihmën humanitare.



Pesë palestinezë janë plagosur në një sulm nga kolonët izraelitë në Masafer Yatta, në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Iranianët kanë dalë në rrugët e Teheranit për të denoncuar Izraelin dhe për të treguar mbështetje për palestinezët.



Sulmet e SHBA-së kanë shënjestruar më shumë se 40 lokacione nëpër pjesët e kontrolluara nga Houthi të Jemenit, duke përfshirë kryeqytetin, Sanaa.

