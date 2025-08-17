Këto opsione të fshehura mund ta bëjnë Wi-Fi-në e hotelit shumë më të shpejtë

Pavarësisht nëse jeni në një udhëtim pune apo në pushime, një Wi-Fi i ngadaltë në dhomën e hotelit mund t’ju prishë planet.
Lajmi i mirë është se ka disa mënyra për të përshpejtuar internetin, pa u mbështetur vetëm në cilësinë e rrjetit të hotelit. Disa truke përfshijnë rregullimet në vetë pajisjen, ndërsa të tjerat kërkojnë pajisje shtesë ose planifikim paraprak.
Një nga hapat e parë që mund të provoni është ndryshimi i serverit DNS. DNS-i i parazgjedhur i hotelit mund të jetë i ngadaltë, ndaj kalimi te Google DNS ose Cloudflare shpesh sjell ngarkim më të shpejtë të faqeve dhe një lidhje më të qëndrueshme. Vlen gjithashtu të provoni rifillimin e pajisjes, pasi ruterët modernë zakonisht zgjedhin automatikisht kanale më pak të ngarkuara, gjë që mund të përmirësojë rezultatin.
Nëse dyshoni se hoteli po kufizon shpejtësinë e trafikut të internetit, një zgjidhje mund të jetë përdorimi i një shërbimi VPN. Ai krijon një lidhje të sigurt dhe të enkriptuar, dhe mund të anashkalojë kufizimet e vendosura. Mund të provoni të harroni rrjetet që nuk i përdorni më ose të rivendosni plotësisht cilësimet e rrjetit në pajisje. Kjo mënyrë heq cilësimet e vjetra dhe të panevojshme, gjë që ndonjëherë përshpejton lidhjen Wi-Fi.
Rekomandohet gjithashtu që para udhëtimit të përditësoni sistemin operativ dhe drejtuesit (drivers) e pajisjeve, pasi softueri i vjetëruar mund të ndikojë negativisht në shpejtësinë e lidhjes.
Është e rëndësishme të merrni parasysh edhe vendndodhjen fizike brenda hotelit. Dhomat afër pikave kryesore të aksesit (ruterëve) zakonisht kanë sinjal më të fortë. Shmangni dhomat me mure të trasha ose sipërfaqe të mëdha metalike midis jush dhe ruterit. Gjithashtu, përpiquni të shmangni përdorimin e Wi-Fi-së gjatë orëve të ngarkuara.
Për ata që duan më shumë kontroll mbi lidhjen, ruterët portativë mund të jenë një zgjidhje e shkëlqyer. Ata zgjerojnë rrjetin ekzistues dhe krijojnë një lidhje tuajën private dhe më të qëndrueshme. Edhe më mirë është lidhja përmes kabllit Ethernet, nëse është e disponueshme në dhomën e hotelit apo në qendrën e biznesit të tij.
Nëse asgjë tjetër nuk funksionon, mund të përdorni hotspot-in mobil të telefonit tuaj ose të kombinoni rrjetin celular me atë të hotelit përmes softuerëve që bashkojnë lidhje, për të marrë një internet më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm.