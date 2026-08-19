Këto simptoma mund të tregojnë probleme serioze me veshkat, mos i injoroni ato

Veshkat kryejnë një funksion të rëndësishëm në trup çdo ditë, dhe ndryshimet në punën e tyre mund të shfaqen përmes simptomave të ndryshme. Edhe pse shenja të caktuara mund të shoqërohen me gjendje të shumta shëndetësore, disa ankesa nuk duhen injoruar sepse ato mund të ndodhin edhe në sëmundjet e veshkave, përfshirë kancerin e veshkave.
Një nga simptomat që shoqërohen më shpesh me problemet e veshkave është gjaku në urinë. Mund të mos jetë gjithmonë e lehtë për t’u dalluar, por çdo shfaqje e gjakut në urinë duhet të kontrollohet pasi mund të shkaktohet nga gjendje të tjera, të tilla si një infeksion ose gurë në veshka.
Gjithashtu duhet t’i kushtoni vëmendje dhimbjes që zgjat për një kohë të gjatë në shpinë ose në anë të trupit, veçanërisht midis brinjëve dhe belit. Disa njerëz gjithashtu mund të zhvillojnë një gungë ose ënjtje në shpinë, nën brinjë ose në qafë.
Ndryshimet mund të mos ndikojnë vetëm në veshka. Simptomat e mundshme përfshijnë humbjen e oreksit, humbje të pashpjegueshme në peshë, lodhje ekstreme dhe mungesë energjie. Gjithashtu mund të përjetoni ethe të vazhdueshme dhe djersitje të tepërt gjatë natës.
Është e rëndësishme të mbani mend se këto simptoma nuk nënkuptojnë në vetvete se një person ka kancer të veshkave. Të njëjtat simptoma mund të shkaktohen nga probleme të ndryshme shëndetësore, më pak serioze. Megjithatë, nëse ato ndodhin, veçanërisht nëse vazhdojnë ose përsëriten, është e nevojshme të kontrolloni shkakun e tyre dhe të konsultoheni me një mjek.
Kanceri i veshkave në fazat e hershme shpesh nuk shkakton simptoma të qarta dhe mund të zbulohet gjatë ekzaminimit ose imazherisë për arsye të tjera. Prandaj, ndryshimet e pazakonta dhe afatgjata në trup nuk duhen injoruar.