Këto ushqime freskojnë dhe rikthejnë energjinë gjatë ditëve të nxehta

Nxehtësia e verës shpesh sjell me vete lodhje, etje dhe një ndjenjë rëndese. Kur temperaturat rriten, përveç pirjes së mjaftueshme të lëngjeve, është gjithashtu e rëndësishme t’i kushtojmë vëmendje asaj që hamë.
Disa ushqime përmbajnë shumë ujë, minerale dhe vitamina, kështu që ato mund t’ju ndihmojnë të ndiheni më të freskët dhe më të lehtë gjatë ditëve të nxehta.
Shalqiri
Shalqiri është një nga ushqimet e para që na vjen ndërmend kur duam diçka freskuese. Ai përmban një përmbajtje të lartë uji dhe në të njëjtën kohë është i lehtë dhe i shijshëm. Mund ta hamë vetëm, ta shtojmë në një sallatë frutash ose të bëjmë një pije të ftohtë prej tij. Përveçse është freskues, shalqiri është një burim vitaminash dhe antioksidantësh.
Kastravec – i lehtë dhe plot me ujë
Kastraveci është një zgjedhje e shkëlqyer për ditët e nxehta sepse përmban shumë ujë. Mund të shtohet në sallata, sanduiçe ose kos, dhe një pije e thjeshtë me ujë, kastravec dhe limon mund të jetë veçanërisht e këndshme gjatë verës. Shija e tij e butë e bën të përshtatshëm për kombinime të ndryshme.
Fruta agrume për freski dhe vitaminë C
Limoni, portokalli, grejpfruti dhe mandarina mund t’i sjellin një dozë freskie dietës suaj të përditshme. Shija e tyre lëngshme dhe freskuese është veçanërisht e këndshme kur moti është i ngrohtë. Limoni mund të shtohet në ujë, ndërsa portokallet dhe grejpfruti janë të shkëlqyera si një meze e lehtë.
Domatet – një shtesë freskuese për çdo vakt
Domatet janë një tjetër ushqim i pasur me ujë që mund të përfshihet lehtësisht në një menu verore. Ato janë të shkëlqyera në sallata, me djathë ose si pjesë e një vakti të lehtë. Falë shijes së tyre freskuese, ato mund të jenë një zgjedhje e mirë kur nuk kemi dëshirë të hamë ushqim të rëndë.
Manaferrat – të vogla, të shijshme dhe freskuese
Luleshtrydhet, mjedrat, boronicat dhe manaferrat mund të jenë një meze e shkëlqyer verore. Ato mund të hahen të freskëta, të shtohen në kos ose të përdoren për të bërë ëmbëlsira të lehta. Është më mirë të hahen të ftohta, veçanërisht gjatë pjesës më të nxehtë të ditës.
Kos – një zgjedhje e lehtë për ditët e nxehta
Kosi i ftohtë mund të jetë një zgjedhje e këndshme dhe freskuese, dhe kur kombinohet me fruta, përbën një vakt të thjeshtë dhe të lehtë. Kosi, kastraveci, pak hudhër dhe erëzat mund të përdoren gjithashtu për të bërë një salcë ose pije të ftohtë freskuese si kos me kastravec.