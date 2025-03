Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Palestinë

Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze po raporton se një vajzë nëntë vjeçare u qëllua në kokë nga forcat izraelite në qytetin Qusra, në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se zyrtarët amerikanë janë duke zhvilluar bisedime me Hamasin për fatin e robërve me nënshtetësi amerikane.



Bisedimet shënojnë angazhimin e parë të drejtpërdrejtë midis SHBA-së dhe Hamasit që nga viti 1997.



Konsulli i Përgjithshëm izraelit në Nju Jork, Ofir Akunis, ka thënë se SHBA-ja “mund të bisedojë me Hamasin, kjo është në rregull”.



Eyal Zamir është betuar si shefi i ri i ushtrisë Izraelite. Zamiri është zotuar se do të shtyjë drejt “fitores” në Gaza.



Çmimet e ushqimeve janë rritur në Gaza pasi Izraeli bllokoi qarkullimin e mallrave dhe ndihmave humanitare.



Programi Botëror i Ushqimit thotë se ka vetëm furnizime të mjaftueshme ushqimore për të mbajtur të hapura kuzhinat publike për më pak se dy javë.



Palestinezët që përpiqen të gjejnë dhe të përballojnë ushqimin në Gaza thonë se janë “të rraskapitur”.

Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite kanë vendosur automjete të blinduara në guvernatorin verior të pushtuar të Bregut Perëndimor të Tulkarem.