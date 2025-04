Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Palestinë

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli po pushton zona për të shpërndarë më tej Rripin e Gazës, pasi ministri i mbrojtjes tha se ushtria do të “kap një territor të gjerë” që do t’i shtohet “zonave tampon”.



Njoftimi vjen ndërsa numri i të vdekurve nga bombardimet e pamëshirshme të Gazës nga Izraeli është rritur në të paktën 77 që nga agimi. Më shumë se 1,100 palestinezë janë vrarë që kur Izraeli e theu armëpushimin muajin e kaluar.



Izraeli kryen disa sulme në Siri, duke përfshirë një sulm që synoi një ndërtesë kërkimore shkencore në kryeqytetin Damask.



Një sulm izraelit në një klinikë UNRWA në Jabalia në Gazën veriore vret të paktën 22 palestinezë, duke përfshirë disa gra dhe fëmijë.



Ministria e Brendshme e Gazës thotë se bombardimet izraelite kanë vrarë dy oficerë policie në zonën qendrore të Deir el-Balah.

Ushtria izraelite thotë se ka kapur dy predha të lëshuara nga Gaza.



Vendet arabe dhe myslimane dënojnë sulmin ndaj Xhamisë Al-Aksa nga ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir.



Qeveria izraelite njofton se po zgjeron luftën e saj në Gaza dhe po krijon një korridor për të shkëputur Rafahun nga Khan Younis në jug të territorit.



Ushtria amerikane vazhdon të bombardojë Jemenin me viktima të raportuara në provincën bregdetare të Hodeidah.

