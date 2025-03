Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Palestinë këtë mbrëmje

Ministri izraelit i Energjisë Eli Cohen ka urdhëruar ndalimin e transmetimit të energjisë elektrike në Gaza.



I dërguari i Presidentit Donald Trump, Adam Boehler thotë se takimet e drejtpërdrejta të SHBA me Hamasin për lirimin e robërve në Gaza ishin jashtëzakonisht “të dobishme”.



Ministri i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, ka njoftuar se qeveria e Izraelit do të krijojë një “administratë emigracioni” në shkallë të gjerë për të trajtuar palestinezët që largohen nga Gaza, raportojnë mediat izraelite.



Policia gjermane sulmoi dhunshëm demonstruesit pro-palestineze në Berlin gjatë një marshimi për të përkujtuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas.



Hamasi ka akuzuar Izraelin për “shantazh të lirë dhe të papranueshëm” lidhur me vendimin e tij për të ndalur furnizimin me energji elektrike në Gazën e shkatërruar nga lufta, në një përpjekje për të presionuar grupin për lirimin e robërve.

Një grup kolonësh izraelitë kanë rrethuar një xhami në Khirbet Tana, në lindje të Beit Furik pranë Nablusit, raporton agjencia e lajmeve Wafa. Incidenti ndodhi ndërsa dhjetëra besimtarë palestinezë po kryenin namazin, sipas një zyrtari lokal, shtoi Wafa.

I dërguari i pengjeve amerikane Adam Boehler i tha Channel 11 të Izraelit se Hamasi ka sugjeruar një shkëmbim të të burgosurve, si dhe një armëpushim pesë deri në dhjetë vjet në të cilin grupi palestinez “do të dorëzonte të gjitha armët” dhe nuk do të përfshihej në politikë.