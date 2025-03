Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë

Zëdhënësi i Antonio Guterres thotë se Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së është “i shqetësuar” për vendimin e Izraelit për të ndërprerë energjinë elektrike në Gaza sepse “ai do të reduktojë ndjeshëm disponueshmërinë e ujit të pijshëm” në territor.



Hamasi thotë se Izraeli ka shkelur angazhimet e tij sipas armëpushimit të Gazës për t’u tërhequr nga Korridori i Filadelfit, brezi i tokës përgjatë kufirit midis enklavës dhe Egjiptit.



Huthët e Jemenit rinovojnë kërcënimin e tyre për të filluar sulmimin e anijeve të lidhura me Izraelin në Detin e Kuq nëse rrethimi në Gaza nuk hiqet.



Diplomati i lartë amerikan Marco Rubio thotë se takimi i drejtpërdrejtë i zyrtarit të lartë amerikan Adam Boehler me Hamasin ishte një “situatë e vetme” dhe që tani “nuk ka dhënë fryt”.



Presidenti amerikan Donald Trump përshëndet arrestimin e studentit të Universitetit të Kolumbisë, Mahmoud Khalil për aktivizmin e tij pro-palestinez, duke thënë se do të ketë më shumë arrestime në të ardhmen.





