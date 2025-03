Këtu janë disa nga zhvillimet kryesore në Palestinë këtë mbrëmje

Ministrat e Jashtëm të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Britanisë së Madhe thonë se mbështesin planin e mbështetur nga Arabët për rindërtimin e Gazës që do të kushtonte 53 miliardë dollarë dhe do të shmangte zhvendosjen e palestinezëve nga enklava.



Një delegacion i nivelit të lartë të Hamasit po zhvillon bisedime me zyrtarë egjiptianë për fazën e dytë të armëpushimit të brishtë të Gazës, të cilën Izraeli deri më tani nuk ka arritur ta negociojë.



Ka pasur disa bastisje izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë qytetin ar-Ram, në veri të Jeruzalemit Lindor të pushtuar, Qusra dhe kampin e refugjatëve Fawwar, në jug të Hebronit.



Më shumë se 50 robër izraelitë të liruar i shkruan një letër kryeministrit Netanyahu duke i kërkuar atij që të zbatojë plotësisht armëpushimin në Gaza dhe të sigurojë lirimin e atyre që ende mbahen në Gaza.



Ndërsa bota shënon Ditën e Gruas, Zyra e Mediave të Qeverisë së Gazës tha se 12,316 gra palestineze u vranë në luftën e Izraelit kundër Gazës – një figurë që Hamasi e quajti “njollë për njerëzimin”.

