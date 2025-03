Këtu janë lajmet më të fundit nga Palestina

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump thotë se Irani do të “vuajë pasojat” e çdo sulmi të mëtejshëm të Houthive.



OKB shpreh shqetësimin për sulmet e SHBA-së në Jemen dhe sulmet hakmarrëse të Houthive në Detin e Kuq.



Dy persona thuhet se janë vrarë në sulmet izraelite në Siri dhe dy të tjerë nga sulmet izraelite në Libanin jugor.



Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se të paktën shtatë persona janë vrarë në përleshjet përgjatë kufirit të vendit me Sirinë, ku është vendosur ushtria libaneze.



Një grup ekspertësh të pavarur të të drejtave të OKB-së ka dënuar “arrestimin arbitrar” të banorit të përhershëm të SHBA-së, Mahmoud Khalil, për shkak të protestave pro-palestineze.



SHBA do të përdorë “forcë dërrmuese vdekjeprurëse” ndaj Houthi-ve të Jemenit për t’i parandaluar ata nga rifillimi i sulmeve, por sulmet e SHBA-së ndaj grupit të mbështetur nga Irani që vrau 53 njerëz gjatë fundjavës nuk do të shndërrohen në “një ofensivë të pafund” dhe nuk kanë të bëjnë me ndryshimin e regjimit, thotë zëdhënësi kryesor i Pentagonit.



Ndërsa uji i pijshëm, ushqimi dhe ilaçet po mbarojnë me shpejtësi në Gaza, UNICEF thotë se është thelbësore që Izraeli t’i japë fund bllokadës së tij në Rripin menjëherë, sepse qindra mijëra fëmijë palestinezë “po luftojnë për të mbijetuar”.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se të paktën 48,572 palestinezë janë konfirmuar të vrarë dhe 112,032 të plagosur në luftën e Izraelit në Gaza. Zyra e Medias e Qeverisë së Gazës përditësoi numrin e saj të të vdekurve në më shumë se 61,700, duke thënë se mijëra palestinezë të zhdukur nën rrënoja supozohen të vdekur.



Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 të udhëhequr nga Hamasi dhe më shumë se 200 u zunë robër.

