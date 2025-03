Këtu janë zhvillimet kryesore më të fundit në Palestinë

Houthit thonë se numri i të vdekurve nga sulmi i Shteteve të Bashkuara në Jemen është rritur tani në 53. Pesë fëmijë mes të vdekurve nga sulmet.

Houthit pretenduan një sulm ndaj aeroplanmbajtëses amerikane USS Harry S Truman në Detin e Kuq. Udhëheqësi Houthi, Abdel-Malik al-Houthi, tha se sulmet ndaj anijeve amerikane do të vazhdojnë.



Një zyrtar amerikan i mbrojtjes i tha Reuters se ata nuk ishin në dijeni për ndonjë tentativë sulmi ndaj USS Truman. Më herët, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se SHBA do të vazhdojë të sulmojë Houthit derisa grupi rebel jemenas të njoftojë se nuk do të qëllojë më në anije ose dron.



Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për “përmbajtje maksimale dhe ndërprerje të të gjitha aktiviteteve ushtarake” në Jemen, tha në një deklaratë zëdhënësi i tij Stephane Dujarric.



Izraeli kreu një sulm ajror në Libanin jugor, afër Ainata, sipas një korrespondenti arab të Al Jazeera.



Një deklaratë nga zyra e Netanyahut thotë se ai i tha kreut të Shin Bet, Ronen Bar, se do të sjellë shkarkimin e tij përpara qeverisë këtë javë.



I dërguari i SHBA-së për Lindjen e Mesme Steve Witkoff tha se përgjigja e Hamasit ndaj “propozimit të tij urë” për një marrëveshje armëpushimi ishte “e papranueshme”.



Forcat izraelite vazhdojnë sulmet në Gaza, pavarësisht armëpushimit me Hamasin, duke vrarë të paktën 12 persona, duke përfshirë tetë punonjës të ndihmës dhe një fëmijë në Beit Lahiya veriore.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se të paktën 48,572 palestinezë janë konfirmuar të vrarë dhe 112,032 të plagosur në luftën e Izraelit në Gaza. Zyra e Mediave të Qeverisë së Gazës ka përditësuar numrin e saj të të vdekurve në më shumë se 61,700, duke thënë se mijëra palestinezë të zhdukur nën rrënoja supozohen të vdekur.



Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 të udhëhequr nga Hamasi dhe më shumë se 200 u zunë robër.