KFOR-i organizon ushtrimin “Golden Sabre” në Kampin Vrella, marrin pjesë edhe Policia, EULEX-i dhe FSK-ja

Forca e Kosovës (KFOR) do të zhvillojë ushtrimin “Golden Sabre” në Kampin Vrella gjatë ditëve në vijim, në kuadër të aktiviteteve të saj të vazhdueshme trajnuese, njofton policia.
Në ushtrim do të marrin pjesë gjithashtu Policia e Kosovës (PK), Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë, si dhe Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK).
“Për këtë arsye, banorët e zonës mund të vërejnë prani të shtuar të personelit ushtarak dhe automjeteve në këtë zonë. Kjo është pjesë e ushtrimit të planifikuar, i cili synon të avancojë koordinimin, bashkëpunimin dhe ndërveprueshmërinë ndërmjet të gjithë pjesëmarrësve, duke forcuar më tej aftësinë e tyre për të vepruar së bashku në mënyrë efektive”, thuhet në njoftimin e policisë.