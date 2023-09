Kina dhe Arabia Saudite do të zhvillojnë stërvitje të përbashkët ushtarake në tetor

Kina dhe Arabia Saudite do të mbajnë stërvitje ​​e tyre ushtarake muajin e ardhshëm, tha sot Ministria e Mbrojtjes e Kinës ndërsa Pekini forcon lidhjet me Riadin. Shkollat ​​e mesme, të quajtura Blue Sword 2023, do të mbahen në tetor në Guangdong, një provincë jugore kineze, tha ministria.

“Ky trajnim i përbashkët fokusohet në operacionet kundër terrorizmit detar jashtë shtetit, stërvitjet me snajper, drejtimin e varkave, uljen e helikopterit dhe shpëtimin,” tha në një konferencë shtypi zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Wu Qian.

Të dy forcat zhvilluan stërvitje të përbashkëta detare në vitin 2019, sipas Agjencisë zyrtare të lajmeve saudite. “Ata synojnë të thellojnë bashkëpunimin praktik dhe miqësor mes dy ushtrive dhe të përmirësojnë nivelin e trajnimit praktik të trupave”, tha Wu Qian.

Stërvitjet do të zhvillohen në një kohë kur Kina po kërkon të forcojë lidhjet e saj me Riadin dhe ka marrë një rol të ri ndërmjetësues në Lindjen e Mesme.

Pekini këtë vit ndihmoi ndërmjetësimin e një marrëveshjeje midis Arabisë Saudite dhe Iranit, dy rivalë prej kohësh, që rezultoi në rivendosjen e lidhjeve të tyre dhe rihapjen e ambasadave të secilit vend me tjetrin. /abcnews