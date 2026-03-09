Kina do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur furnizimet me energji në Lindjen e Mesme

Kina u zotua sot të sigurojë furnizimet e saj me energji mes konfliktit ushtarak të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
“Siguria e energjisë është me rëndësi jetike për ekonominë botërore”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun.
“Të gjitha palët kanë përgjegjësinë për të siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe të papenguar me energji. Kina do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e saj energjetike”, shtoi Guo.
Deklarata nga Kina, e cila është shumë e varur nga importet e energjisë nga vendet e Gjirit, vjen mes mbylljes së Ngushticës së Hormuzit në Gjirin Persik, e cila ka parë një rënie të ndjeshme të trafikut detar. Është një rrugë kyçe që transporton rreth 20 milionë fuçi naftë çdo ditë.
Përshkallëzimi në Lindjen e Mesme vjen pasi SHBA-ja dhe Izraeli filluan një fushatë ushtarake në shkallë të gjerë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.250 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei dhe 165 nxënës shkolle, sipas autoriteteve iraniane.
Irani u hakmor me sulme me dronë dhe raketa që synonin Izraelin dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi e aseteve ushtarake amerikane. Veçmas, Guo tha se Kina “dënon fuqimisht” sulmin ndaj forcave të përkohshme të OKB-së në Liban dhe shprehu “ngushëllime” për të plagosurit.
“Çdo sulm i qëllimshëm kundër personelit paqeruajtës të OKB-së përbën një shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe rezolutës 1701 të KS të OKB-së”, tha ai.
Të paktën tre anëtarë të kontingjentit ganez që shërben me Forcën e Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL) u plagosën të premten pasi një sulm izraelit shënjestroi pozicionin e tyre në jug të Libanit.
Paqeruajtësit e UNIFIL-it, të themeluar në vitin 1978 pas pushtimit të Libanit jugor nga Izraeli, u goditën “brenda pozicionit të tyre” në qytetin Quuzah në distriktin Bint Jbeil, sipas OKB-së.
“Sulmi është i papranueshëm dhe duhet të ndalet menjëherë”, tha Guo.
“Kina u kërkon palëve përkatëse të marrin menjëherë masa për të shtensionuar situatën dhe për të siguruar sigurinë e personelit paqeruajtës të OKB-së”, shtoi ai.