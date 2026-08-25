Kina i bën thirrje SHBA-së të mos ndërpresë bashkëpunimin me Iranin në mes të sanksioneve të reja

Kina i bëri thirrje SHBA-së të mos ndërpresë bashkëpunimin e saj me Iranin, pasi Washingtoni njoftoi “Operacionin e Përjashtimit Ekonomik”, një fushatë gjithëpërfshirëse që synon ta izolojë plotësisht Teheranin nga sistemi financiar global, raporton Anadolu.
“Bashkëpunimi i Kinës me Iranin zhvillohet në kuadër të së drejtës ndërkombëtare dhe nuk duhet të ndërpritet”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian, para gazetarëve në Pekin.
Ai paralajmëroi se sanksionet e reja të SHBA-së rrezikojnë të çrregullojnë rendin financiar global, duke theksuar nevojën që palët ndërluftuese të zhvillojnë bisedime për t’i dhënë fund konfliktit.
“Luftërat ekonomike dhe presioni maksimal nuk janë zgjidhja”, tha Lin, kur u pyet për regjimin e ri të sanksioneve të nisur të hënën nga Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent.
Lin tha se masa të tilla “vetëm do të çojnë në përshkallëzim dhe rreziqe përhapjeje, të cilat do të çrregullojnë rendin ekonomik dhe financiar global dhe do të dëmtojnë interesat legjitime të vendeve të tjera”.
“Detyra urgjente është të lehtësohet de-përshkallëzimi dhe të rikthehemi në dialog dhe negociata sa më shpejt të jetë e mundur”, tha zëdhënësi, duke theksuar se Kina “do të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e saj”.
Kina është një nga importuesit më të mëdhenj të naftës iraniane, ndërsa të dyja vendet ruajnë një “partneritet strategjik gjithëpërfshirës”, i nxitur kryesisht nga lidhjet ekonomike dhe importet e energjisë me çmime të zbritura.
Vëllimi i tregtisë dypalëshe u rrit në mbi 41 miliardë dollarë vitin e kaluar.
Duke deklaruar se Kina “po monitoron nga afër zhvillimet”, Lin përsëriti “kundërshtimin e vendosur” të Kinës ndaj “sanksioneve të paligjshme dhe të njëanshme që nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare ose autorizim nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së”.
Sekretari amerikan i Thesarit, Bessent, tha se “objektivi i SHBA-së është të ndërpresë çdo linjë jetike ekonomike që mban në këmbë këtë regjim tiranik, derisa Teherani të mbetet i vetëm”.
SHBA-ja “nuk po menaxhon më kërcënimin iranian”, por po “i jep fund atij”, tha Bessent, duke shtuar se “fuqia e ekonomisë amerikane” i mundësoi Washingtonit të ndërmarrë një ofensivë të tillë financiare krahas operacioneve ushtarake.
“Mënyra më e mirë për t’u angazhuar me vendet është përmes diplomacisë së qetë” tha Bessent lidhur me Kinën, duke shtuar se SHBA-ja aktualisht po “përcakton nivelin e pritshmërive” me Pekinin.