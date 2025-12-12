Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut takim trepalësh shëndetësor pavarësisht tensioneve në Tajvan

Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut do të mbajnë takim trepalësh për shëndetin këtë fundjavë pavarësisht tensioneve Pekin-Tokio, transmeton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë e Japonisë njoftoi se ministri i Shëndetësisë, Punës dhe Mirëqenies, Kenichiro Ueno do të marrë pjesë në takimin në Seul të dielën. Një zyrtar i Ministrisë kineze të Shëndetësisë pritet të marrë pjesë në takim.
Përpara vizitës së tij në Seul, ministri japonez i Shëndetësisë riafirmoi vazhdimin e marrëdhënieve bashkëpunuese midis tre kombeve. Takimi trepalësh është mbajtur pothuajse çdo vit që nga viti 2007.
Kina shtyu një takim trepalësh të ministrave të kulturës muajin e kaluar në Korenë e Jugut pasi tensionet u përshkallëzuan më 7 nëntor kur kryeministrja japoneze, Sanae Takaichi tha se një sulm kinez ndaj Tajvanit mund të përbënte ligjërisht “situatë kërcënuese për mbijetesë”, duke i lejuar potencialisht Japonisë të “ushtrojë të drejtën e vetëmbrojtjes kolektive”.
Pekini kritikoi ashpër komentet dhe u kërkoi turistëve kinezë të shmangin Japoninë si dhe pezulloi importet e ushqimeve të detit.
Tajvani, të cilin Pekini e pretendon si provincën e tij të shkëputur, shtrihet pranë ishullit Yonaguni të Japonisë.