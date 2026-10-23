Kina lanson 10 satelitë me raketën Zhuque-2E për të avancuar kapacitetet kompjuterike me IA në hapësirë

Kina ka lansuar me sukses dhjetë satelitë në hapësirë të mërkurën, me anë të raketës bartëse Zhuque-2E Y4, përfshirë tetë satelitë të projektuar për të avancuar kapacitetet kompjuterike të inteligjencës artificiale në orbitë.
Raketa është lansuar në orën 19:40 sipas kohës lokale nga zona pilot për inovacionin në hapësirën komerciale Dongfeng, në veriperëndim të Kinës, duke vendosur të dhjetë satelitët në orbitat e tyre të përcaktuara, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua.
Tetë satelitë i përkasin grupit të dytë të projektit “Star Compute”, të zhvilluar nga kompania kineze e hapësirës komerciale ADAspace.
Të projektuar për të funksionuar në orbita agim-muzg, satelitët janë të pajisur me sisteme kompjuterike me performancë të lartë, pajisje komunikimi me laser dhe kamera për kushte me ndriçim të ulët.
Ata do të testojnë teknologji të përparuara, përfshirë sisteme ftohjeje me lëng me fuqi prej 10 mijë vatësh, struktura të mëdha ftohjeje të shpalosshme, rrjete komunikimi me laser të bazuara në hapësirë dhe trajnimin e modeleve bazë të inteligjencës artificiale drejtpërdrejt në orbitë.
ADAspace deklaroi se misioni do të ndihmojë në përshpejtimin e zhvillimit teknologjik dhe të aplikimeve komerciale të përpunimit kompjuterik në hapësirë.
Kompania planifikon të krijojë një rrjet infrastrukturor orbital të inteligjencës artificiale, i cili do të përbëhet nga 2.800 satelitë kompjuterikë.
Grupi i parë prej 12 satelitësh u lansua në maj të vitit 2025.
Në janar, kompania njoftoi se kishte vendosur modelin e inteligjencës artificiale Qwen3 të Alibaba-s në rrjetin e saj orbital të përpunimit kompjuterik, duke mundësuar përpunimin e të dhënave nga inteligjenca artificiale drejtpërdrejt në hapësirë.
Kompania synon të krijojë një rrjet prej 1.000 satelitësh deri në vitin 2030 dhe të përfundojë konstelacionin më të madh deri në vitin 2035.