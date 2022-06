Kina nis misionin e tretë me ekuipazh 3 astronautë në stacionin e ri hapësinor – VIDEO

Kina nisi me sukses një tjetër mision në stacionin e saj të ri hapësinor të dielën, duke dërguar tre astronautë të cilët do të vazhdojnë punën e ndërtimit për gjashtë muaj, njoftoi Agjencia Kineze e Hapësirës me njerëz (CMSA).

Astronautët u ngritën në anijen kozmike Shenzhou-14 në orën 10:44 të mëngjesit me orën lokale, e lëshuar nga një raketë Long March 2F nga qendra e nisjes satelitore Jiuquan në shkretëtirën Gobi, Mongolia e Brendshme.

Ekipi do të jetojë dhe do të punojë në modulin kryesor Tianhe të Stacionit Hapësinor Tiangong për gjashtë muaj përpara se të kthehet në Tokë në dhjetor. Tiangong do të thotë Pallati Qiellor.

Ekuipazhi përfshin Chen Dong, Liu Yang dhe Cai Xuzhe, të cilët pritet të ankorohen me stacionin hapësinor rreth 6.5 orë pas nisjes.

Chen, komandanti i misionit, ishte në bordin e misionit hapësinor të Kinës Shenzhou-11 në vitin 2016 dhe më parë mbante rekordin për qëndrimin më të gjatë në hapësirë ​​nga një astronaut kinez.

Liu u bë gruaja e parë kineze në hapësirë ​​në vitin 2012 në misionin Shenzhou-9. Ndërsa ky do të jetë misioni i parë i Cait në hapësirë. /oranews