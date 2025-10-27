Kina nuk është e kënaqur me tarifat që Kanadaja vendosi mbi importet e saj, përfshirë automjetet elektrike

Kina nuk është e kënaqur me tarifat 100 për qind që Kanadaja vendosi mbi importet e saj, përfshirë automjetet elektrike, në tetor të vitit të kaluar.
Dhe duke kërkuar të bindë Otavën të rishqyrtojë, Pekini është ofruar të heqë tarifat e veta hakmarrëse mbi mallrat bujqësore kanadeze.
Megjithatë, kreu i industrisë së pjesëve të automobilave në Kanada ka paralajmëruar kundër lehtësimit të kufizimeve, duke paralajmëruar se kjo mund të hapë derën për automjetet elektrike kineze me kosto të ulët që të mbushin tregun.
Kur tarifat u prezantuan për herë të parë, Kanadaja i përshkroi ato si masa për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe për të mbrojtur prodhimin vendas.
Zyrtarët gjithashtu argumentuan se industria e automjeteve elektrike të Kinës përfitoi nga subvencione të padrejta shtetërore.
Reagimi i Pekinit ishte i shpejtë.
Republika Popullore u kundërpërgjigj me tarifa mbi bujqësinë kanadeze.
Sipas ambasadorit kinez Wang Di, Pekini është gati të tërheqë masat tarifore nëse Kanadaja bën të njëjtën gjë.
“Nëse Kanadaja heq tarifat e pajustifikuara të njëanshme për produktet kineze, Kina gjithashtu do të bëjë këtë reciprokisht”, tha ai, “dhe nëse tarifat për automjetet elektrike hiqen, atëherë Kina do të heqë gjithashtu tarifat për produktet përkatëse të Kanadasë”.