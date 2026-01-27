Kina përsërit mbështetjen për Venezuelën, ndërsa Maduro dhe zonja e parë mbeten në paraburgim në SHBA

Kina përsëriti mbështetjen për Venezuelën, ndërsa udhëheqësi i kapur i atij vendi, Nicolas Maduro, dhe gruaja e tij, Cilia Flores, mbeten në paraburgim në SHBA, transmeton Anadolu.
Bastisja amerikane në fillim të janarit që çoi në kapjen e çiftit u përshkrua të hënën nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun, si “ngacmim”, sipas një transkripti zyrtar të konferencës së tij për shtyp.
“Akti ngacmues i SHBA-së për përdorimin e forcës kundër një shteti sovran dhe kapjen me forcë të presidentit të tij shkel seriozisht ligjin ndërkombëtar dhe shkel sovranitetin e Venezuelës”, u tha Guo gazetarëve në Pekin.
Komentet ishin në përgjigje të një hetimi në lidhje me masat e Kinës për të siguruar lirimin e Maduros dhe gruas së tij, si dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e sovranitetit të Venezuelës.
Guo theksoi se Pekini mbështet Venezuelën “në mbrojtjen e sovranitetit, dinjitetit dhe të drejtave të saj legjitime, dhe është i gatshëm të punojë me bashkësinë ndërkombëtare për të mbështetur fort Kartën e OKB-së, për t’iu përmbajtur parimeve të moralit ndërkombëtar dhe për të mbrojtur drejtësinë dhe drejtësinë ndërkombëtare”.
Sulmi ushtarak amerikan më 3 janar çoi në kapjen e Maduros dhe Flores, pas muajsh tensionesh në rritje rreth trafikut të dyshuar të drogës.
Më vonë, Delcy Rodriguez u zgjodh presidente e përkohshme e kombit të Amerikës së Jugut.
– Kina do të vazhdojë të mbështesë Kubën
Veçmas, Guo shprehu vullnetin e Pekinit për të “vazhduar t’i ofrojë Kubës mbështetje dhe ndihmë brenda kapacitetit të saj”, duke shtuar se “Kina beson se nën udhëheqjen e fortë të Partisë Komuniste të Kubës dhe qeverisë kubaneze, populli kuban me siguri do t’i kapërcejë këto vështirësi të përkohshme”.
Vërejtjet e tij erdhën pas lajmit të javës së kaluar nga Wall Street Journal se administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, e inkurajuar nga largimi i Maduros, po kërkon aleatë brenda qeverisë së Kubës që mund të ndihmojnë në negociimin e përfundimit të sundimit komunist në ishull para se të përfundojë viti.
Trump tha më 11 janar se “Unë sugjeroj fuqimisht që ata të bëjnë një marrëveshje. Para se të jetë tepër vonë”, në një postim në mediat sociale, duke shtuar se “nuk do të shkojë më naftë ose para” në Kubë.