Kina pezullon kontrollet e eksportit mbi burimet strategjike, rifillon importet e sojës dhe trungjeve nga SHBA-ja

Kina njoftoi sot pezullimin për një vit të disa masave të kontrollit të eksportit për burime dhe materiale strategjike kyç, si dhe heqjen e ndalimeve të importit të sojës dhe trungjeve nga SHBA-ja, tha media shtetërore, transmeton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Tregtisë, pezullimi vlen për disa njoftime të bëra bashkërisht nga ministria dhe Administrata e Përgjithshme e Doganave (GAC), raportoi “Global Times”.
Kontrollet e eksportit për materiale super të forta, pajisje të lidhura me elementët e rrallë tokësorë, materiale të papërpunuara ose ndihmëse, elementë të rrallë të mesëm dhe të rëndë, bateri litiumi dhe materiale anode grafiti sintetik janë hequr.
Vendimi për heqjen e kufizimeve përfshin gjithashtu kontrollet mbi disa artikuj të huaj dhe teknologji të elementëve të rrallë tokësorë. Pezullimi hyn në fuqi nga sot dhe do të zgjasë deri më 10 nëntor 2026.
Më 9 tetor, Kina kishte ashpërsuar kufizimet për eksportin e elementëve të rrallë, duke kufizuar teknologjitë e përpunimit dhe prodhimit, si dhe duke ndaluar bashkëpunimin me kompani të huaja pa miratim paraprak qeveritar.
Pas një takimi ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping në Korenë e Jugut më 30 tetor, Ministria kineze e Tregtisë njoftoi se kufizimet aktuale të eksportit të elementëve të rrallë ndaj SHBA-së do të pezullohen për një vit.
Ndërkohë, GAC njoftoi se ka hequr ndalimet e importit për disa produkte bujqësore dhe pyjore amerikane, si soja dhe druri.
“Ky hap vjen pas vlerësimit të masave korrigjuese të ndërmarra nga pala amerikane dhe në përputhje me ligjet dhe standardet ndërkombëtare kineze për masat fitosanitare”, thuhet në deklaratën nga GAC.
Duke filluar nga 10 nëntori, licencat e eksportit për tri kompani amerikane të sojës do të rikthehen ndërsa importet e druve amerikanë do të rifillojnë gjithashtu. Ky zhvillim pason samitin Xi-Trump në Korenë e Jugut muajin e kaluar, ku të dyja palët ranë dakord për një marrëveshje tregtare dhe tarifore njëvjeçare.
Në mars të këtij viti, Kina kishte pezulluar importet e sojës nga tri kompani amerikane – CHS, Louis Dreyfus Company Grains Merchandising dhe EGT, pas zbulimit të ergotit dhe agjentëve mbulues të farave në sojën e importuar nga SHBA-ja.
Sipas të dhënave të Shërbimit të Bujqësisë së Jashtme të Departamentit amerikan të Bujqësisë, eksportet amerikane të sojës drejt Kinës ranë nga 17.9 miliardë dollarë në vitin 2022 në 12.2 miliardë në vitin 2024.