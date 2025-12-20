Kina po synon botën me makina me benzinë ​​që nuk mund t’i shesë në vendin e saj

Industria e automjeteve elektrike në Kinë kapi gjysmën e tregut të saj të brendshëm vetëm në pak vite, duke goditur shitjet e automjeteve me benzinë nga prodhuesit globalë dikur dominues.
Por lojtarët e huaj nuk ishin të vetmit humbës.
Shumë prodhues kinezë të automjeteve të trashëguar gjithashtu panë rënien e shitjeve të tyre – dhe reaguan duke e përmbytur botën me automjete me karburant fosil që nuk mund t’i shisnin në vend.
Automjetet me karburant fosil kanë përbërë 76% të eksporteve kineze të automjeteve që nga viti 2020, dhe dërgesat totale vjetore u rritën nga 1 milion në ndoshta më shumë se 6.5 milion këtë vit, sipas të dhënave nga konsulenca me bazë në Kinë, Automobility.
Bumi i eksporteve të automjeteve elektrike me benzinë nxitet nga të njëjtat subvencione dhe politika për automjetet elektrike.
Fenomeni nxjerr në pah ndikimet e gjera të politikës industriale kineze, ndërsa konkurrentët e huaj përpiqen të mbajnë ritmin me firmat e mbështetura nga qeveria që ndjekin qëllimet e Pekinit për të dominuar sektorë kritikë në nivel kombëtar dhe global.
Siç theksohet më tej, destinacioni më i madh i eksportit të Kinës është Meksika – shumë afër Shteteve të Bashkuara, të cilat në thelb kanë ndaluar automjetet e markave kineze me barriera tregtare që synojnë të mbrojnë sigurinë kombëtare dhe ekonomike.
Prodhuesit kinezë të automjeteve përballen gjithashtu me vështirësi politike në Rusi.
Meksika këtë vit e zëvendësoi Rusinë si tregu kryesor i eksportit të automjeteve të Kinës, pasi Moska dyfishoi tarifat për importet kineze në 7,500 dollarë.
Rusia e rriti taksën pasi Kina e mbushi tregun e saj me makina – duke e rritur pjesën nga 21% në vitin 2022 në 64%, ose rreth 900,000 automjete – në vitin 2024, sipas GlobalData. Tarifat i ulën ndjeshëm eksportet kineze në Rusi.
Ashtu si Rusia dhe Meksika, Afrika e Jugut ka një industri vendase për të mbrojtur, duke përfshirë prodhuesit globalë të makinave me kapacitete të mëdha prodhimi.