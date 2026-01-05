Kina u bën thirrje qytetarëve të saj në Japoni të qëndrojnë vigjilentë pas raportimeve për incidente të dhunshme

Kina u ka kërkuar qytetarëve të saj në Japoni të qëndrojnë vigjilentë dhe ka pretenduar se shtetasit kinezë janë shënjestruar në disa rajone të vendit, raportoi të hënën media shtetërore kineze, transmeton Anadolu.
Në një njoftim të lëshuar të shtunën nga Ambasada e Kinës në Japoni thuhet se kushtet e sigurisë publike në disa rajone të Japonisë janë përkeqësuar kohët e fundit, duke përmendur incidente të dhunshme në disa prefektura, përfshirë rajonet Fukuoka, Shizuoka dhe Aichi, sipas agjencisë së lajmeve Xinhua.
Ambasada tha se shumë udhëtarë kinezë kanë raportuar se janë abuzuar verbalisht ose sulmuar fizikisht pa provokim, duke rezultuar në lëndime.
Ajo gjithashtu iu referua në mënyrë specifike një incidenti me përplasje me automjete më 31 dhjetor në lagjen Shinjuku Ward të Tokios, në të cilën dy qytetarë kinezë u plagosën rëndë dhe kërkuan trajtim urgjent spitalor.
Ambasada i këshilloi përsëri qytetarët kinezë të shmangin udhëtimet në Japoni në të ardhmen e afërt.
Nuk ka patur asnjë përgjigje të menjëhershme nga autoritetet japoneze në lidhje me deklaratat e fundit të ambasadës kineze.
Tensionet midis Kinës dhe Japonisë janë përshkallëzuar që nga 7 nëntori, kur kryeministrja japoneze Sanae Takaichi tha se një sulm kinez ndaj Tajvanit mund të përbënte ligjërisht një “situatë kërcënuese për mbijetesën”, duke i lejuar potencialisht Japonisë të ushtrojë të drejtën e vetëmbrojtjes kolektive.
Vërejtjet e saj shkaktuan një reagim masiv nga Pekini, me Kinën që këshilloi kundër udhëtimeve në Japoni dhe rivendosi një ndalim për importet e ushqimeve të detit, ndër masa të tjera kufizuese.