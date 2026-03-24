Kina u bën thirrje SHBA-së, Izraelit dhe Iranit të angazhohen në bisedime për paqe në Lindjen e Mesme

Shefi i diplomacisë kineze, Wang Yi, u ka bërë thirrje SHBA-së, Izraelit dhe Iranit që të angazhohen në bisedime dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi për paqe, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, Wang zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, ku diskutuan situatën e fundit në Lindjen e Mesme.
Wang rikonfirmoi qëndrimin parimor të Pekinit, duke theksuar se të gjitha çështjet e nxehta duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe negociatave, jo përmes përdorimit të forcës.
“Të flasësh është gjithmonë më mirë sesa të luftosh”, tha Wang, duke shtuar se kjo qasje është në interes të Iranit dhe popullit të tij, si dhe pasqyron aspiratat e përgjithshme të komunitetit ndërkombëtar.
Ai shprehu shpresën se të gjitha palët do të shfrytëzojnë çdo mundësi për paqe dhe do të nisin procesin e paqes sa më shpejt të jetë e mundur.
Wang gjithashtu tha se Kina do të vazhdojë të mbajë një qëndrim objektiv dhe të paanshëm, të kundërshtojë shkeljet e sovranitetit të vendeve të tjera, të promovojë në mënyrë aktive paqen dhe ndërprerjen e armiqësive, si dhe të mbetet e përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit rajonal.
Nga ana e tij, Araghchi foli për zhvillimet e fundit në rajon dhe shprehu mirënjohje për ndihmën humanitare emergjente të Kinës.
“Irani është i përkushtuar për një armëpushim të plotë, jo vetëm të përkohshëm. Ngushtica e Hormuzit është e hapur për të gjithë dhe anijet mund të kalojnë në mënyrë të sigurt, por vendet aktualisht në luftë nuk po merren në konsideratë”, tha ai.
Ai shtoi se masat e ndërmarra nga të gjitha palët duhet të kontribuojnë në uljen e tensioneve dhe jo në përshkallëzim, duke shprehur shpresën se Kina do të vazhdojë të luajë një rol pozitiv në promovimin e paqes dhe përfundimin e armiqësive.