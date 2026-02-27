Kina u kërkon qytetarëve të largohen nga Irani, nxit të mos udhëtojnë mes tensioneve me SHBA-në

Kina u kërkoi qytetarëve të saj në Iran të largohen nga vendi dhe lëshoi këshilla kundër udhëtimit, ndërsa tensionet me SHBA-në vazhdojnë të rriten mes forcimit ushtarak në Gjirin Persik, transmeton Anadolu.
“Duke pasur parasysh situatën aktuale të sigurisë në Iran, Ministria e Punëve të Jashtme e Kinës dhe Ambasada dhe Konsullatat Kineze në Iran u kujtojnë shtetasve kinezë të përmbahen nga udhëtimet në Iran”, tha Departamenti Konsullor i Kinës përmes kompanisë kineze të mediave sociale WeChat.
Departamenti shtoi se shtetasit kinezë “që ndodhen tashmë në Iran duhet të rrisin masat e sigurisë dhe të largohen sa më shpejt të jetë e mundur”, sipas të përditshmes me seli në Pekin, Global Times.
Në javët e fundit, SHBA-ja ka përforcuar praninë e tyre ushtarake në rajon dhe ka sinjalizuar mundësinë e veprimeve ushtarake për të ushtruar presion mbi Iranin që të braktisë programet e tij bërthamore dhe raketore dhe të frenojë “aleatët e tyre rajonalë”.
Teherani ka akuzuar Washingtonin dhe Izraelin për shpikjen e preteksteve për ndërhyrje dhe ndryshim regjimi, dhe ka paralajmëruar se do t’i përgjigjet çdo sulmi ushtarak, edhe nëse është i kufizuar, ndërsa këmbëngul se lehtësimi i sanksioneve duhet të shoqërojë çdo kufizim në programin e tij bërthamor.