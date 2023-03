Kina zgjedh aleatin e Xi Jinping si kryeministër, Li Qiang merr shumicën e votave

Njeriu i emëruar si kryeministri i ardhshëm i Kinës nga presidenti Xi Jinping është zgjedhur zyrtarisht nga parlamenti. Li Qiang është ish-udhëheqësi i Partisë Komuniste të qytetit më të madh të Kinës, Shangait.

63-vjeçari mori pothuajse çdo votë nga më shumë se 2900 delegatë në Kongresin Popullor Kombëtar.

Një aleat i ngushtë i presidentit Xi, ai konsiderohet një pragmatist dhe do të ngarkohet me ringjalljen e ekonomisë së vendit në vështirësi.

Asnjë gazetar nuk u lejua në dhomë ndërsa votat u hodhën gjatë një takimi të parlamentit të Kinës me pullë gome. Pati duartrokitje ndërsa Xi hodhi votën e tij. Li mori gjithsej 2,936 vota, me vetëm tre delegatë që votuan kundër emërimit të tij dhe tetë abstenuan, raporton ‘BBC’.

Më pas ai u betua, duke u betuar se do të ishte besnik ndaj kushtetutës së Kinës dhe se do të “punonte shumë për të ndërtuar një vend socialist të begatë, të fortë, demokratik, të civilizuar, harmonik dhe të madh modern”.

Li ishte shefi i kabinetit të Presidentit Xi në fillim të viteve 2000, kur Xi ishte shef i partisë në provincën Zhejiang. Li u emërua sekretar partie i Shangait në vitin 2017.

Gjatë pandemisë, ai mbikëqyri bllokimin e rreptë të Shangait, i cili bëri që disa banorë të luftonin për të hyrë në ushqim dhe kujdes mjekësor. Emërimi i tij vjen pasi Xi siguroi një mandat të tretë historik si president të premten. Presidenti e ka forcuar sundimin e tij ndërsa Kina rihapet nga politika e tij mavijosur zero-Covid që ka nxitur protesta anti-qeveritare. Vendi po përballet gjithashtu me një rënie të nivelit të lindjeve që kërcënon motorin e tij të rritjes ekonomike. /dosja

In China, Li Qiang, a trusted ally of President Xi Jinping, has been appointed the country’s new premier pic.twitter.com/362n5eASZP

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 11, 2023