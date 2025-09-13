Kini kujdes çfarë fotografoni, mund ta prishni kamerën tuaj – kështu pretendon pronari i një iPhone 16 Pro

Sipas YouTuberit të teknologjisë MKBHD, kamera në iPhone 16 Pro të tij u shkatërrua plotësisht nga sistemi LiDAR i një makine.
MKBHD pretendon se drejtimi i kamerës së një Apple iPhone 16 Pro drejt një makine të pajisur me një sistem LiDAR, mund të dëmtojë kamerën e telefonit me dritë infra të kuqe nga sistemi.
Kjo rezultoi në njolla të përhershme të ndritshme në kamera, duke kërkuar një zëvendësim të plotë. Nuk ka zgjidhje softuerike, as nuk ka rivendosje.
Ai gjithashtu vëren se kjo zakonisht nuk ndodh me pajisjet profesionale të fotografisë. Arsyeja është se, ndryshe nga pajisjet profesionale, kamerat e telefonave tanë nuk janë të mbrojtura siç duhet.
Me pajisjet profesionale, prodhuesit mund të veshin lentet dhe sensorët me mbrojtje infra të kuqe. Megjithatë, kamerat e telefonave janë projektuar të jenë të holla dhe kompakte. Plus, aplikimi i një veshjeje të tillë do të thoshte kosto shtesë për një veçori që shumica e përdoruesve mund të mos e përdorin.
Çfarë do të thotë kjo për përdoruesit e telefonave inteligjentë? Pra, herën tjetër që dëshironi të bëni një fotografi të një makine, kini kujdes se ku e drejtoni telefonin tuaj.
Nëse sistemi LiDAR i makinës është veçanërisht i dukshëm, sigurohuni që të mos e drejtoni kamerën drejtpërdrejti drejt tij.