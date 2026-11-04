Kirurgu musliman Adam Hamawy fiton një vend në Kongresin amerikan

Demokrati Adam Hamawy ka fituar garën për distriktin e 12-të të Kongresit në shtetin e Nju Xhersit, duke mposhtur kandidatin republikan Gregg Mele. Me këtë fitore, ai bëhet muslimani i parë nga Nju Xhersi që zgjidhet anëtar i Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
Hamawy, kirurg plastik, ish-mjek ushtarak amerikan dhe punonjës humanitar në misione mjekësore, do të zëvendësojë kongresisten demokrate Bonnie Watson Coleman, e cila po largohet nga detyra pas dhjetë vjetësh në Kongres.
I lindur në Egjipt dhe i rritur në Shtetet e Bashkuara, 56-vjeçari ka shërbyer si mjek ushtarak gjatë luftës në Irak. Më vonë, ai mori pjesë në misione humanitare mjekësore në Bosnjë, Sudan, Liban dhe Siri.
Në vitin 2024, Hamawy udhëtoi drejt jugut të Rripit të Gazës në kuadër të një misioni humanitar, gjatë luftës së Izraelit kundër palestinezëve. Përvoja e tij në Gaza ndikoi në vendimin për t’u përfshirë në politikë.
Ai u bë i njohur në nivel kombëtar po atë vit, kur mbeti i bllokuar në Gaza së bashku me një grup mjekësh, pasi Izraeli mbylli pikëkalimin kufitar të Rafahut.
Për lirimin e tij ndërhyri senatorja amerikane Tammy Duckworth, jeta e së cilës ishte shpëtuar nga Hamawy në vitin 2004, pasi helikopteri ku ajo ndodhej u rrëzua gjatë luftës në Irak. /mesazhi