Kjo bimë e zakonshme mund të parandalojë rënien e flokëve dhe të ndihmojë në rritjen e fijeve

Ne humbasim vazhdimisht flokët tanë (rreth 100 fije në ditë), por gjithsesi mund të jetë zhgënjyese të vëresh një ton qimesh të larguara që shkaktojnë probleme në kokën tonë.

Ju mund të flisni me mjekun tuaj për opsionet e trajtimit mjekësor për rënien e flokëve, por nëse dëshironi të provoni diçka më natyrale që mund ta bëni në shtëpi, mund të dëshironi t’i hidhni një sy gjetheve të hithrës.

Po, bima që ndonjëherë na shkakton dhimbje kur i prekim aksidentalisht gjethet me gjemba jashtë, në fakt mund të ndihmojë që flokët tuaj të qëndrojnë të shëndetshëm dhe të rriten më të fortë.

Sipas një studimi të vitit 2018, ekstrakti i gjetheve të hithrës përmban sasi të larta të vetive anti-inflamatore dhe antioksiduese që mund të ndihmojnë në mbrojtjen e kokës nga dëmtimi dhe stimulimin e rritjes së flokëve të rinj.

Gjethet e hithrës janë gjithashtu të pasura me minerale si hekur, magnez dhe zink, të cilat të gjitha mund t’i japin folikulave tona një nxitje të madhe.

Ekspertët në Hair Buddha rekomandojnë që të zhytni një tufë gjethe hithre në ujë të vluar, t’i kulloni dhe ta lini ujin të ftohet, më pas t’i përdorni si shpëlarës flokësh – derdhni mbi fijet tuaja dhe sigurohuni që t’i përpunoni në rrënjë dhe deri në fund. këshillat. Më pas mund t’i lani me shampo si zakonisht. Me sa duket ndihmon edhe me zbutjen e skalpit të yndyrshëm dhe zbokthit.