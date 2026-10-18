Kjo e ca emra të tjerë: pse nuk marrin përgjegjësi politike por përkunden në shilarse kritike?!

Ata që koha i thërret që të zhbëjnë mitin e Ramës…edhe të Berishës gjithashtu
“Çohuni e jepini këtij vendi. Një zgjidhje politike…”. E përmbyllte kështu një shkrim përsiatës në FB, me këtë frazë, një prej zërave më kritikë ndaj qeverisjes së Ramës, ish-pjesë e saj, ish-zv/ministrja e Mjedisit Ornela Çuçci. Krejt natyrshëm, ajo dhe emra të ngjashëm me të të jetës publike duhej që sot të ishin një alternativë pushteti, por çuditërisht dhe paradoksalisht bëjnë denoncuesin e pushtetit, kritizierin, pa shkuar më tej, drejt përgjegjësive politike. Xhanëm, si Rama. Madje Rama, nëse vlen si leksion, vlen mu për këtë më së shumti. Sepse çështja sot është se kush do i përgjigjet Ramës në terma pushteti. Rama e krijoi mitin e tij edhe nga varfëria e figurave përballë, ku vazhdon të jetë ai, Berisha, si dhe ca të tjerë që janë në kufijtë e qesharakes në naivitet politik, si të ishin emisarë të Pilinçit.
Sot, si alternativë pushteti, duhet të ishin emra që njohin shtetin, si teorikisht e si praktikisht, e që fare mirë mund ta rrëzonin mitin e Ramës si i pakonkurueshëm, duke u ofruar realisht si një frymë e re.
Kush janë këta:
E samësipërmja, Ornela Çuçi.
Irena Beqiraj, ish-zv/ministre e Financave.
Neritan Sejamini, ish-deputet.
Ermal Hasimja, ish-gazetar, pedagog.
Adri Nurellari, politolog.
Afrim Krasniqi, ish-politikan i talentuar në PD-në e 90-ës, më vonë e deri më sot, politolog.
Auron Tare, ekspert turizmi e jo vetëm, ish-kreu i Agjencisë së Bregdetit.
Këta emra e të tjetër të ngjashëm, të njohur e të panjohur për publikun që gjenden në çdo fushë e që spikasin në aftësi e integritet, jo mund por duhej të ishin ata që, thënë dhe folklorisht, duhet t’i vinin gjoksin fateve të Shqipërisë e t’i linin pa mënjanë vetëm kritikat ndaj qeverisë.
Sepse më e çmendura e kësaj që po ndodh është prita e PD-së për të riardhur në pushtet, një formacion politik i degraduar pa pikë besueshmërie, si dhe një prej arsyeve se pse Rama ka mbetur kaq gjatë në pushtet.
Sa për Shehajn apo Lapajn, këta i përkasin kategorisë “Pilinçi”. /tesheshi.com/