Kjo është vetura elektrike me rrezen më të gjatë në botë, e zhvilluar nga studentët gjermanë – automjeti përshkon 2,575 kilometra me një mbushje

Pa ndihmën e energjisë diellore, studentët nga Universiteti Teknik i Mynihut (TUM) në Gjermani vendosën një rekord të ri botëror për makinën elektrike me rrezen më të gjatë në botë me prototipin e tyre “muc022” me një ulëse.

Vetura e tyre ka arritur të përshkojë 2,575 kilometra përpara se bateria të ishte plotësisht e zbrazur.

Për ta arritur këtë, ekipi TUfast Eco modifikoi automjetin që ishte përdorur më parë në garat e tjera për makina elektrike efikase, duke u përqendruar në bërjen e tij sa më aerodinamike dhe sa më të lehtë, si dhe vendosjen e një baterie më të madhe me fuqi 15.5 kilovat-orë.

Makina peshon vetëm 170 kilogram dhe motori i vetëm elektrik sinkron me magnet të përhershëm ka një fuqi prej vetëm 400 vat.