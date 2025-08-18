Kjo Kia me 7 ulëse kushton më pak se sa mendoni – dhe ofron më shumë se sa prisni

Kia ka lansuar versionin elektrik Carens Clavis, një makinë familjare elegante që tani vjen me shtatë vende, zgjidhje moderne teknologjike dhe një çmim që mbetet i përballueshëm.
Edhe pse pamja e këtij modeli sugjeronte një drejtim elektrik që nga fillimi, vetëm tani është konfirmuar një variant elektrik.
I projektuar posaçërisht për tregjet në zhvillim, Carens Clavis është modeli i parë elektrik i Kia-s i prodhuar në Indi.
I disponueshëm në dy versione – me bateri 42 kWh (rreth 404 km) dhe 51.4 kWh (490 km) – ky model përdor teknologjinë nga Hyundai Crete Electric.
Fuqia varion nga 135 në 171 kuaj-fuqi, dhe të dy versionet mbështesin karikim të shpejtë deri në 100 kW dhe funksionalitetin V2L.
Brendësia përmban një panel instrumentesh digjital 26.6 inç, ndriçim ambienti, një çati panoramike, vende të ventiluara dhe sisteme të avancuara të ndihmës për shoferin të Nivelit 2.
Çmimet në Indi variojnë nga rreth 18,100 deri në 24,600 euro, duke e bërë këtë model një automjet elektrik familjar shumë konkurrues në klasën e tij.
Ende nuk dihet nëse dhe kur do të arrijë në tregun evropian, por Kia po lë të kuptohet një strategji prezantimi të lokalizuar në varësi të rajonit.