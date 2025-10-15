Kjo veturë Mercedes Cosworth – dikur e një njeriu të famshëm – tani mund të jetë e juaja

Një Mercedes 190E 2.3-16 Cosworth, dikur makina e përditshme e Ayrton Senna-s, do të shitet në ankand nga RM Sotheby’s.
Automjeti i rrallë u ble i ri nga kampioni brazilian në vitin 1985, kur ai jetonte në Britaninë e Madhe.
Senna u frymëzua për ta blerë pas fitores në garën e famshme “Race of Champions” në Nürburgring në vitin 1984, ku mundi emra të mëdhenj të Formula 1.
Ai e përdori veturën për rreth 40,000 km, para se ta shiste kur u transferua në Monaco pas kontratës me McLaren.
Sot, makina ka kaluar mbi 248,000 km, por ruan motorin origjinal Cosworth 2.3-litërsh me 185 kuaj fuqi dhe transmicion manual me pesë marshe.
Ajo vjen me dokumentacionin origjinal, përfshirë regjistrimin në emrin e Senna-s, si dhe disa pajisje shtesë të ruajtura në gjendje perfekte.
Ekspertët presin që makina të shitet për një shumë shumëfish më të lartë se vlera e zakonshme e këtij modeli.