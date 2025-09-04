Kjo veturë shkon në ekstrem – automjeti do të zhvillojë 3019 kuaj/fuqi!

Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit në Kinë ka publikuar detaje rreth veturës elektrike hipersportive Yangwang U9 Track Edition.
Ky model, i klasifikuar si automjet sportiv elektrik, ka katër motorë elektrikë, një në çdo rrotë, secili me fuqi prej 555 kW. Fuqia totale arrin në 2220 kW ose 3019 kuaj/fuqi, me një shpejtësi maksimale të kufizuar në 350 km/h. Për krahasim, modeli aktual i prodhimit U9 ofron gjithsej 960 kW dhe çmimi i tij është rreth 210,000 euro.
U9 Track Edition ruan kryesisht dizajnin e jashtëm të modelit ekzistues. Pajisjet standarde përfshijnë rrota 20-inç me goma 325/35 R20, tavan prej fibrash karboni, një krah të madh të pasmë fikse prej fibrash karboni dhe një difuzor të pasmë të pajisur me flapsa të rregullueshëm për optimizim aerodinamik.
Në dokumentet e paraqitjes përmenden pjesë opsionale aerodinamike, si splitter-i standard ose ai i përmirësuar i përparmë prej fibrash karboni dhe krah elektrik i pasmë. Dimensionet janë 4966 ose 4991 mm gjatësi, 2029 mm gjerësi dhe 1311 ose 1351 mm lartësi, me një distancë ndërmjet boshteve prej 2900 mm. Pesha e veturës është 2480 kg, ndërsa gomat e përparme dhe të pasme kanë dimension 325/30 R20 (112Y). Pesha totale e makinës arrin në 2630 kg.
Modeli aktual përdor një paketë baterish litium-zhivë-fosfat prej 80 kWh, që siguron një distancë prej 450 km sipas standardit kinez CLTC. Përfshihet mundësia e karikimit të shpejtë me rrymë të barabartë deri në 500 kW, duke mundësuar ngarkim nga 30 për qind në 80 për qind brenda rreth 10 minutash.
Suspensoni është konfiguruar si sistem me dy krahë të dyfishtë në pjesën e përparme dhe multilink në pjesën e pasme, në kombinim me sistemin inteligjent të kontrollit të karroserisë DiSus-X të BYD. U9 është produkti kryesor i markës Yangwang të BYD.
Veturës i është regjistruar vitin e kaluar një shpejtësi maksimale prej 391.94 km/h, duke vendosur rekordin kinez të shpejtësisë për produkte serike, si dhe ka arritur kohën e xhiros 7:17,900 në pistën gjermane Nürburgring Nordschleife. Në qershor të këtij viti, Yangwang njoftoi planet për shkatërrim rekordi të ri, dhe tani po shohim me çfarë konfigurimi do të fillojnë veprimin.
Me më shumë se 3000 kuaj/fuqi, U9 tejkalon ndjeshëm fuqinë e makinave elektrike hiper si Lotus Evija (1972 kuaj fuqi) dhe Rimac Nevera (1914 kuaj fuqi). Detajet për lansimin në treg ende nuk janë bërë publike.