“Kjo zonë nuk përballon më familje të zhvendosura” – thonë në al-Mawasi

Sulmet e forta izraelite në qytetin e Gazës kanë detyruar familje të ikin drejt al-Mawasi-t, një zonë e shpallur nga Izraeli si “e sigurt”, por që gjithashtu është goditur disa herë.
Ahmed Awad tha se iku nga veriu i Gazës pasi “granatat po binin pa pushim”. Ai tregoi se kur arriti në mesnatë, nuk kishte ujë, tualete apo strehim dhe familjet po flenë jashtë.
Një tjetër palestinez, AbedAllah Aram, tha se ka mungesë të rëndë të ujit të pastër dhe ushqimi është shumë i pakët. “Njerëzit janë të uritur dhe të dobësuar. Dimri po afrohet dhe duhen tenda të reja. Kjo zonë nuk mund të pranojë më familje të tjera,” tha ai. /mesazhi