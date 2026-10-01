Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite fajëson Huthit për sulmin me dron ndaj stacionit elektrik të Medinës

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen të enjten fajësoi Huthit për një sulm me dron në fillim të kësaj jave ndaj një stacioni të shpërndarjes së energjisë elektrike në qytetin e Medinës, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajor Turki al-Maliki, tha se sulmi kishte shënjestruar stacionin e shpërndarjes së energjisë elektrike Taibah në orën 05:11 sipas kohës lokale të martën.
Al-Maliki tha se një shqyrtim operacional dhe ekzaminimi i mbetjeve të dronit përcaktuan përfshirjen e Huthive në planifikimin dhe kryerjen e asaj që ai e cilësoi si “akt terrorist frikacak”.
Sulmi nxori jashtë funksionit një transformator, por nuk ndikoi në rrjetin elektrik, shtoi ai.
Al-Maliki tha se objekti furnizon me energji elektrike Xhaminë e Profetit në Medinë.
Ai i akuzoi Huthit se kanë shënjestruar qëllimisht infrastrukturën civile dhe se janë përpjekur të provokojnë myslimanët duke shënjestruar qytetet e shenjta Mekë dhe Medinë.
Al-Maliki tha se koalicioni do të vazhdojë të marrë masa për të penguar sulmet e Huthive dhe për të mbrojtur dy xhamitë e shenjta dhe vizitorët në Mekë dhe Medinë.