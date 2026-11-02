Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite intercepton një raketë balistike të grupit Huthi që synonte rajonin jugor

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht, njoftoi të hënën se mbrojtja e tij ajrore ka interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga grupi Huthi drejt rajonit jugor të Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit, Gjeneral-major Turki al-Maliki, e bëri të ditur interceptimin e raketës përmes një deklarate, pa dhënë detaje të mëtejshme lidhur me objektivin e synuar apo për viktima të mundshme.
Ky incident ndodh në një kohë kur sulmet ndërkufitare të Huthive kundër Arabisë Saudite po përshkallëzohen.
Ditët e fundit, koalicioni ka raportuar kapjen e disa raketave balistike që kishin për objektiv kryeqytetin Riad dhe pjesën lindore të Arabisë Saudite, si dhe dronë të lëshuar drejt rajonit jugor të vendit.
Sulmet vijnë në mes të luftimeve të ripërtërira midis koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthive në Jemen, ku vite të tëra konflikti kanë shkaktuar një krizë të rëndë humanitare.