Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, ka njoftuar të mërkurën se ka interceptuar dhe shkatërruar një dron të lëshuar nga grupi Huthi i Jemenit pranë Portit Islamik të Xhedës, në perëndim të Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale amerikane X, zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajor Turki al-Maliki, tha se droni është interceptuar në afërsi të portit.
Ai shtoi se nga mbetjet e dronit të rrëzuar nuk ka pasur civilë të lënduar.
Më herët të mërkurën, koalicioni njoftoi se një predhë e lëshuar nga Huthit ka goditur Portin e Xhazanit, në jugperëndim të Arabisë Saudite, duke shkaktuar dëme të vogla materiale, por pa lënduar civilë.
Huthit kanë marrë përgjegjësinë për dy sulmet ndaj dy porteve, duke thënë se ato janë kryer në shenjë hakmarrjeje ndaj sulmeve të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Portit të Hudejdës, në perëndim të Jemenit. Grupi nuk ka specifikuar llojin e armëve të përdorura.
Incidentet e fundit vijnë në mes të përshkallëzimit të sulmeve me raketa dhe dronë nga Huthit kundër Arabisë Saudite, përfshirë sulmet ndaj aeroporteve, objekteve energjetike dhe infrastrukturës tjetër civile dhe ekonomike.
Arabia Saudite udhëheq një koalicion ushtarak që mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit që nga marsi i vitit 2015.
Jemeni është përfshirë nga konflikti që nga viti 2014, kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe pjesëve të tjera të vendit.
Përshkallëzimi i ri i luftimeve mes forcave qeveritare dhe Huthive ka nisur në korrik, pas dështimit të armëpushimit të arritur në vitin 2022.