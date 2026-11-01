Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nis operacion kundër burimeve ushtarake të...

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nis operacion kundër burimeve ushtarake të Huthëve në Jemen

Saudi-led coalition spokesman Turki al-Maliki speaks during a news conference in Riyadh [File: Image grab from Saudi TV/AFP]

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka njoftuar se ka zhvilluar një operacion ushtarak në Jemen, me qëllim neutralizimin e burimeve strategjike që përdoren nga lëvizja Huthi për të mbështetur aktivitetet e saj ushtarake.

Sipas koalicionit, operacioni është zhvilluar të dielën në mëngjes, pas sulmeve të vazhdueshme të Huthëve ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile në Jemen dhe Arabinë Saudite.

Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, deklaroi se forcat e përbashkëta ushtarake kishin monitoruar përdorimin e vazhdueshëm të burimeve strategjike nga Huthët për forcimin e kapaciteteve të tyre ushtarake.

Ai theksoi se operacioni kishte në shënjestër burimet që përdoren veçanërisht për zhvillimin dhe mbështetjen e raketave balistike dhe dronëve. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram