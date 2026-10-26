Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite sulmon kryeqytetin jemenas, Sana

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton kundër lëvizjes Huthi në Jemen, ka kryer sulme në kryeqytetin jemenas, Sana, duke pretenduar se ka shkatërruar dy platforma për lëshimin e raketave balistike.
Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, deklaroi se njëra prej platformave ishte përdorur në sulmin e Huthive ndaj Riadit gjatë orëve të fundit.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, ai shtoi se koalicioni po vazhdon operacionet për shkatërrimin e rrjetit të raketave balistike të lëvizjes Huthi. /mesazhi