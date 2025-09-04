Koenigsegg shiti të gjitha veturat e saj – tani po ndërton një aeroplan futuristik!

Christian von Koenigsegg, themeluesi i Koenigsegg Automotive, ka paraqitur zyrtarisht një patentë për një dizajn futurist të një aeroplani me një krah të pazakontë.
Ky koncept aeroplani paraqet një krah në formë unaze, qëllimi i të cilit është të zvogëlojë rezistencën e ajrit dhe të përmirësojë efikasitetin aerodinamik.
Lajmi vjen në një kohë kur i gjithë portofoli i hipermakinave Koenigsegg, duke përfshirë modelet Jesko, Gemera dhe CCX, është shitur plotësisht dhe aktualisht nuk janë planifikuar lansime të reja automjetesh.
Duke e çuar teknologjinë automobilistike në kulmin e saj, Christian tani po e kthen vëmendjen e tij në eksplorimin e fushave të reja të inxhinierisë me performancë të lartë.
Dizajni i “aeroplanit me krahë të mbyllur”, siç quhet, përshtatet në mënyrë të përkryer në traditën e gjatë të Koenigsegg për inovacion të guximshëm dhe efikas, dhe në veçanti përdorimi i ndërtimit monokok me fibra karboni ultra të lehta bie në sy.
Me këtë veprim, Christian i bashkohet një grupi të rrallë pionierësh të automobilave që hyjnë në industrinë e aviacionit, duke lënë të kuptohet mundësia e zhvillimit të teknologjive të lidhura ose projekteve krejtësisht të reja nën markën Koenigsegg.
Aktualisht nuk ka afate kohore të konfirmuara prodhimi ose detaje zhvillimi, por vetë kërkesa për patentë tregon qartë një qëllim serioz për të zgjeruar inovacionet përtej botës së hipermakinave.